Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России уменьшился на 0,01, до 1, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель продолжил снижение и опустился до отметки 0,94. Это минимум с 19 июля.

В семи из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся коэффициент ниже 1. Помимо Москвы, это Красноярский край (0,98) и Воронежская область (0,97), Ханты-Мансийский автономный округ, где показатель резко снизился с 1,03 до 0,94, и Нижегородская область (0,93), а также Иркутская (0,89) и Свердловская (0,88) области.

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился с 1,14 до 1,1, в Подмосковье - с 1,03 до 1,02, в Ростовской области он остался на прежнем уровне - 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.