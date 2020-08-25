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Пандемия COVID-19

СМИ: в Индии начинается вторая фаза испытаний оксфордской вакцины от COVID-19

В исследованиях примут участие около 1,6 тыс. человек старше 18 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Институт сыворотки Индии во вторник приступит ко второй фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно Оксфордским университетом и британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщает газета The Hindu.

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"Испытания будут проводиться на основе партнерства Института сыворотки Индии (SII) в городе Пуна с разработчиками вакцины после того, как было получено их одобрение индийской Центральной организацией по контролю за стандартами на лекарственные средства (CDSCO)", - цитирует издание заявление представителя руководства SII Пракаша Кумара Сингха.

"Мы уверены в возможности сделать эту вакцину от COVID-19 доступной и соответствующей уровню мирового класса для жителей нашей страны", - сказал он.

Испытания оксфордской вакцины будут проводиться специалистами SII на базе 17 индийских медучреждений в различных регионах страны, в исследованиях примут участие около 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Как сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи, число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 3,16 млн. Число умерших от осложнений инфекции составило 58 390 человек. В настоящее время лечение проходят 704 348 пациентов, выздоровели 2 404 585 человек.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
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