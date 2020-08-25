Более тысячи социальных работников Петербурга уже получили выплаты за работу в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направили единовременные выплаты работникам социальной сферы, которые работали в период пандемии, в размере 10 тыс. рублей. Выплаты получили уже более 1 тыс. работников, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Более тысячи работников социальной сферы получили единовременные выплаты за работу в период пандемии", - говорится в сообщении.

Ранее приняли постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому единовременные денежные выплаты предусмотрены работникам организаций социального обслуживания населения, подведомственных администрациям районов, а также социальным работникам, медицинским сестрам, специалистам по социальной, реабилитационной работе, психологам и педагогам, которые оказывали срочные социальные услуги и социальные услуги на дому в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Размер единовременной денежной выплаты составляет 10 тыс. рублей в месяц. Их получат 4 675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда городского правительства выделили 140,2 млн рублей.