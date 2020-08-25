СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

17-летняя экоактивистка отметила, что очень рада "наконец снова вернуться в школу", прикрепив к сообщению свою фотографию с велосипедом и рюкзаком за спиной.