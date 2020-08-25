Правоохранительные органы Башкирии оценят правомочность вырубки деревьев на Куштау

Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Башкирии оценят правомочность вырубки деревьев на шихане Куштау, которую осуществляла Башкирская содовая компания (БСК) в ходе проведения геологоразведки. Об этом сообщил во вторник и.о. министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на пресс-конференции в Уфе.

"Все эти материалы, которые свидетельствуют о фактах незаконной вырубки лесов, они нашими коллегами из Министерства лесного хозяйства подготовлены и направлены в правоохранительные органы для дачи правовых оценок", - сообщил Фазылов.

С 27 июля БСК начала вырубку деревьев на Куштау, которая вызвала протест жителей республики и привела к столкновениям с полицией и Росгвардией. В самой компании заявляли о наличии разрешения на проведение работ.