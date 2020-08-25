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Конфликт вокруг разработки Куштау

Правоохранительные органы Башкирии оценят правомочность вырубки деревьев на Куштау

Начатые Башкирской содовой компанией работы вызвали недовольство местных жителей и привели к стычкам активистов с полицией и Росгвардией
Шихан Куштау Evgeni Romanov/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Шихан Куштау
© Evgeni Romanov/Shutterstock/FOTODOM
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Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Башкирии оценят правомочность вырубки деревьев на шихане Куштау, которую осуществляла Башкирская содовая компания (БСК) в ходе проведения геологоразведки. Об этом сообщил во вторник и.о. министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на пресс-конференции в Уфе.

"Все эти материалы, которые свидетельствуют о фактах незаконной вырубки лесов, они нашими коллегами из Министерства лесного хозяйства подготовлены и направлены в правоохранительные органы для дачи правовых оценок", - сообщил Фазылов.

С 27 июля БСК начала вырубку деревьев на Куштау, которая вызвала протест жителей республики и привела к столкновениям с полицией и Росгвардией. В самой компании заявляли о наличии разрешения на проведение работ.

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РоссияБашкортостанКонфликт вокруг разработки Куштау
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