Сертификация оксфордской вакцины от коронавируса может начаться в этом году

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разрабатываемая учеными британского Оксфордского университета, может быть отправлена на сертификацию уже в этом году, однако зависеть это будет от количества случаев заболевания среди населения. Об этом заявил во вторник в интервью BBC директор Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group) Эндрю Поллард.

"Возможно, если количество случаев [инфицирования] будет расти быстрыми темпами в момент проведения клинических исследований, мы сможем получить достаточный объем данных, чтобы предоставить его регуляторам в этом году, после чего начнется процесс, который они должны будут провести для полного анализа этих данных", - сказал Поллард.

Ранее разработчики вакцины сетовали на то, что резкое снижение темпов передачи инфекции в Великобритании может существенно усложнить задачу быстрой разработки вакцины, так как ученые лишатся возможности проверки ее эффективности. Однако в последние недели фиксируется увеличение количества случаев передачи вируса во многих странах, а в самом Соединенном Королевстве число суточных случаев инфицирования в последние недели в среднем держится выше отметки в тысячу.

По словам Полларда, в настоящий момент в клинических испытаниях вакцины в Великобритании, Бразилии и Южной Африке принимают участие 20 тыс. человек. Он высказал надежду, что в ближайшее время это число может быть увеличено до 50 тыс. за счет набора добровольцев, который британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca проводит в США. Эта компания еще в апреле начала производство оксфордской вакцины и обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить свыше 2 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен.

"Есть ряд испытаний, которые мы ведем здесь в Великобритании в Оксфорде, в Бразилии и США, а совокупно в этих трех испытаниях участвуют 20 тыс. человек. AstraZeneca продвигается вперед в своих испытаниях в США, надеясь начать привлекать 30 тыс. человек. Таким образом, мы ожидаем, что около 50 тыс. человек или больше примут участие в исследовании вакцины, разработанной Оксфордским университетом.

В воскресенье главный санитарный врач Англии Крис Уитти выразил сомнения, что эффективная вакцина от коронавируса для массового внедрения появится в Великобритании в ближайшие месяцы. По его мнению, правительству следует исходить из предположения, что она не будет доступна этой зимой.