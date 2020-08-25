Школьные линейки пройдут в Перми только для первых, девятых и одиннадцатых классов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в школах Перми состоятся только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов, остальные школьники проведут День знаний в классных кабинетах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте городской администрации.

"По словам начальника департамента образования Людмилы Сериковой, торжественные линейки в школах Перми пройдут в новом формате. Они состоятся для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов на улице. Для остальных школьников День знаний пройдет в классных кабинетах", - говорится в сообщении.

Как уточнила начальник отдела по надзору за гигиеной детей и подростков краевого управления Роспотребнадзора Антонина Сорокина, родители могут присутствовать на линейках, но на определенном расстоянии от детей. Информацию о проведении Дня знаний в каждой школе разместят на сайтах образовательных учреждений. От проведения массовых мероприятий необходимо пока отказаться.

"Что касается масочного режима, то для детей и педагогов в школе он не является обязательным. Носить маски и перчатки должны сотрудники пищеблока и технический персонал. Для того, чтобы начать новый учебный год, результаты тестов ребят на коронавирус не нужны", - говорится в сообщении.

В школы Перми закупили бесконтактные термометры, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, антисептики для обработки рук и поверхностей. Образовательный процесс организуют в соответствии с санитарными правилами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации. День у детей будет начинаться с утреннего фильтра с измерением температуры. Расстановка парт и рассадка детей останутся привычными, физкультуру в осенний период будут проводить на улице.