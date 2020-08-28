Шаг вперед или назад? Что новый закон может изменить для гидов и почему этому не все рады

Второго чтения в Госдуме ждет законопроект об обязательной аккредитации российских экскурсоводов и гидов-переводчиков. Его цель — повысить качество услуг, упорядочить и сделать прозрачным российский туррынок, однако у документа немало противников — это создатели небольших авторских экскурсий, направленных не на приезжих туристов, а на местных жителей

Китайский след Если вы во время прогулки по центру Москвы или Петербурга видите толпу китайских туристов с молодым гидом, знайте: велика вероятность, что экскурсию ведет не профессиональный гид, а студент, который приехал в Россию учиться и решил подзаработать в свободное время. Впрочем, работу гидом для своих соотечественников совмещают не только китайские студенты, но и другие иностранцы, просто Китай — лидер по числу въезжающих туристов в Российскую Федерацию. По данным Ассоциации туроператоров и отельеров России, в 2019 году страну посетили более 1,3 млн граждан Поднебесной. Для сравнения: на втором месте в 2019 году — Финляндия (более 680 тыс. человек), на третьем — Германия (почти 600 тыс. человек). Российскому туризму выгодно, чтобы этот поток шел через отечественных операторов и гидов, но на практике нелегальные китайские экскурсоводы отбивают хлеб у местных профессионалов, зачастую совсем не владея историей России, города, в котором работают. Впрочем, непрофессионализмом грешат не только иностранные, но и отечественные гиды, причем чаще — не провинциальные, а столичные. "В Москве и Петербурге халтуры больше, потому что тут больше поток туристов, — рассказывает доцент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, лектор, лучший гид Москвы 2019 года по мнению Русского географического общества Егор Сартаков. — В Питере у Московского вокзала стоят люди и сразу приглашают на экскурсии. И однажды я случайно оказался на такой экскурсии, мне нужно было гида оценить. Я прослушал минут двадцать, и за это время он сделал, наверное, ошибок сто. Я потом бросил считать. Он просто эти данные из головы брал, все даты перепутаны. Шпиль Петропавловской крепости — это такая константа, которую все гиды знают, — 132 метра. А он: 110 метров. Причем несколько раз". Проблема эта старая и наболевшая, Ассоциация гидов-переводчиков и экскурсоводов с начала 2000-х добивалась принятия федерального закона, который бы регулировал работу отрасли. "Добивались, с тем чтобы можно было внести изменения в Административный кодекс и такого рода нарушения приводили бы к административным мерам и штрафам", — поясняет ТАСС президент ассоциации Александр Осипов.

В конце 2019 года законопроект был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, а затем — в профильный Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Обсуждение продолжилось в марте, но из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции рассмотрение документа было отложено. В первом чтении Госдума приняла его только в июле. Когда будет второе — пока неизвестно, но уже сейчас против принятия поправок в действующее законодательство высказались десятки авторов известных экскурсионных проектов. Что предлагает законопроект? Ввести обязательную аккредитацию для гидов, которую нужно подтверждать каждые пять лет; работа без нее станет нелегальной. Аккредитация будет выдаваться не на всю страну, а на регион, субъект, в котором работает гид. То есть, если он водит экскурсии в Москве, поехать с туристами на Урал и работать там он уже не имеет права. Кроме того, получить аккредитацию смогут только кандидаты с российским гражданством. Это, по мнению авторов документа, позволит решить проблему конкуренции с нелегальными гидами-иностранцами. Казалось бы, главная цель законопроекта — упорядочить туррынок в России, обеспечив работой в первую очередь российских гидов, а не иностранцев, повысить профессиональный уровень экскурсоводов — как раз то, чему должны радоваться все работники сферы туризма в стране. Но вскоре после принятия законопроекта в первом чтении на сайте Change.org появилась петиция, составленная действующими работниками туриндустрии. Среди них, например, авторы популярных столичных проектов "Москваход", "Москва, которой нет", "Podzemly.ru", "Cozymoscow", экскурсионное агентство "Лучший город Земли" и другие. Pro et contra Противники считают, что документ в основном направлен на массовый въездной и внутренний туризм, при этом поправки в законодательство сделают невозможной работу маленьких туристических агентств и проектов, которые созданы в первую очередь для местных жителей. Примеры таких экскурсий — по парадным Петербурга, по инженерной Москве, к уцелевшим узкоколейным дорогам, к маякам, архитектурные, литературные экскурсии. Их создатели опасаются, что у них могут возникнуть проблемы при получении аккредитации, так как эти проекты не вписываются в рамки традиционного туризма с посещением стандартного набора городских достопримечательностей. "Мне кажется, это глубокий откат назад. Та отрасль, которая у нас сформировалась, — это специфически наша история, не характерная для туристических направлений зарубежных стран, а мы ее потеряем, — говорит Егор Сартаков. — Если человек приехал в Москву и хочет что-то узнать обзорно о Москве, ну конечно, он захочет посмотреть Красную площадь, ансамбль Московского Кремля, Новодевичий монастырь. А если он сам москвич и много раз был на Красной площади и в Кремле, а хочет, например, узнать, как устроены московские трамваи, для него делают экскурсию в депо. Или человек всю жизнь читал Гоголя и хочет пройти путем, по которому шел Акакий Башмачкин, когда у него украли шинель. Этот маршрут можно построить, потому что Гоголь или Достоевский в своих произведениях очень топографически точны". Егор Сартаков — автор экскурсий о Николае Гоголе и других русских классиках также считает неправильным обязывать гидов работать только в своем регионе.

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"Если мы говорим о комбинированных маршрутах, в которых задействованы несколько регионов, а ребята проводят уникальные экскурсии по Уралу, по Байкалу, по Дальнему Востоку, — они развалятся". Впрочем, правила будут не столь жесткими, сообщил ТАСС в письменном комментарии председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин: "Согласно представленным поправкам, в случае их принятия гиды смогут осуществлять профессиональную деятельность не только в регионе, где была получена аккредитация, но и в соседних регионах, а также на всей территории Российской Федерации (по национальным маршрутам). Для этого достаточно будет отвечать установленным для такой аккредитации требованиям". Зачем привязка аккредитации к конкретному субъекту РФ? Президент Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов России Александр Осипов отметил, что привязка гида к субьекту страны необходима, потому что местный гид гораздо лучше знает историю и понимает специфику своего края, чем приезжий: "Это нормальная практика — гид сопровождает группу, например, из Москвы в другой регион. И он обязан подвести туристов к следующей экскурсии, познакомить их с историей места, куда они едут. Но по прибытии он передает группу местному гиду. Это позволит дать работу местным, а не иногородним гидам, которые лучше знают свой регион". Еще один пункт, с которым не согласны противники законопроекта, — обязательность аккредитации. "Я как конечный потребитель продукта, турист, могу сам выбирать, взять мне гида с аккредитацией или без, — говорит Егор Сартаков. — К примеру, я был на лекциях у гида и знаю, как он читает лекции, и знаю, что на экскурсии будет то же самое, то есть подтверждением квалификации гида является его место работы — например, он преподаватель в университете или ученый".

Александр Осипов отмечает, что исключения планируют сделать для преподавателей, которые проводят экскурсии в учебных целях для своих студентов, и религиозных организаций: они по-прежнему смогут работать без аккредитации. "К гидам-переводчикам и экскурсоводам не относятся люди, которые работают в сфере образования, — объясняет Осипов. — То же касается религиозных организаций. Речь не идет о сотрудниках музеев, о сотрудниках показа, речь идет именно о тех людях, которые работают на улице, водят экскурсии по городу. На объекте, например в Третьяковской галерее или Эрмитаже, они работают, только если объект проверил их знания для проведения экскурсии. Сотрудники музеев этим законом не затрагиваются". Почему аккредитацию не делают добровольной? Но для остальных этот пункт, скорее всего, точно останется в законе: по мнению Александра Осипова, если отказаться от обязательной аккредитации, заменив ее добровольной, потеряется ее смысл: "Сообщество обеспокоенных людей предлагает довольно радикальный вариант — отказаться от обязательной аттестации. Сами понимаете, если нет обязательности, мало кто этим будет пользоваться. Порядок можно навести только какими-то административными мерами. Люди, которые работают в массовом туризме, обязательно должны доказывать свою профессиональную состоятельность, это вопрос ответственности перед потребителями, вопрос качества. В рамках закона мы уже поищем какие-то возможности для того, чтобы найти способы работы для такого вида туризма, у которого узкий круг потребителей, делать какие-то исключения". То, что редакция законопроекта не окончательная и смягчения в нем могут появиться, подтвердил и Борис Пайкин: "Основная цель законопроекта — упорядочить данную профессиональную деятельность, создать понятный, прозрачный, а главное, единый механизм допуска заинтересованных лиц. Тем не менее в комитет поступают поправки, которые смягчают этот порядок". Кто будет проверять аккредитацию гидов? Несмотря на очевидность проблемы нелегальных гидов с низким уровнем подготовки, критики документа считают, что введение обязательной аккредитации не сможет решить вопрос гидов-студентов. "Они не граждане России, они не платят налоги, их квалификация действительно очень низкая, мне коллеги рассказывали, как на таких экскурсиях звучат какие-то мифические истории о том, что Царь-колокол раскололся потому, что в него ударила Царь-пушка, или что в России 150 тыс. гектар, которые Китаю должны отдать, — говорит Егор Сартаков. — Но мы должны понимать, что эти студенты как водили, так и будут водить, их когда сейчас останавливают и спрашивают, что они делают, они отвечают: "Это мои родственники". Ну так и они потом скажут, что это его сорок родственников". Кто будет проверять наличие аккредитации у гида и какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. "За осуществление профессиональной деятельности без надлежащим образом пройденной аттестации будет предусмотрена административная ответственность. Она будет введена с 1 января 2022 года. Конкретные меры административной ответственности будут разработаны в случае принятия законопроекта", — рассказал Борис Пайкин. Кому сдавать экзамен? Предполагается, что гидам без профильного образования в сфере туризма для получения аккредитации предстоит отучиться на четырехмесячных курсах.

Пока неясно, сколько они будут стоить и с какой интенсивностью проходить: официального списка организаций, уполномоченных проводить обучение, еще не появилось. Два года назад мы писали о том, как гиды туркомпании "Заповедные железные дороги" возят туристов к сохранившимся узкоколейкам. Сегодня автор проекта Михаил Кончиц признает, что в случае принятия законопроекта работать его коллегам будет тяжелее: "У нас небольшой поток туристов — люди выбирают в основном наши туры выходного дня, — рассказывает Михаил. — На экскурсии человек по десять — пятнадцать. Наши гиды где-то еще работают в будни, а проект больше для души, ребята просто горят этим делом. Но он не приносит такого дохода, чтобы они могли уволиться с основной работы. Я не уверен, что у них получится совмещать основную работу, учебу и наши экскурсии. Понимаю, что кто-то отвалится, не станет проходить эту процедуру и получать аккредитацию".