Школьникам Крыма в новом учебном году начнут преподавать финансовую грамотность

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Дополнительные уроки по основам финансовой грамотности введут в новом учебном году почти в 70% школ Крыма, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В этом году 5300 учебников в 375 школ крымских поступили практически, уже их завозят. Мы вчера были в двадцать четвертой школе Симферополя, общались с директором и преподавателями, они посмотрели учебники и сказали, что очень хорошие учебники. Благодарны, что такой подарок ко Дню знаний преподнесен", - сказал Аксаков.

Вице-премьер Крыма - министр финансов региона Ирина Кивико также отметила, что в 2019 году 16 школ Крыма уже участвовали в эксперименте по введению уроков основ финансовой грамотности.

Школы Крыма начнут новый учебный год в очном режиме, переход на дистанционное обучение из-за пандемии нового коронавируса не планируется. В Крыму будут работать 547 общеобразовательных организаций, в том числе три новые школы. За парты сядут 214 тыс. детей, из них 24 тыс. - первоклассники.