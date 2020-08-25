Законопроект о молодежной политике поддержали все управления Администрации президента

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет, поддержан всеми управлениями Администрации президента РФ. Об этом сообщил во вторник в Общественной палате РФ советник департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Иван Костин.

"По регламенту Государственной думы на отзыв он (законопроект - прим. ТАСС) поступил в Администрацию президента РФ, в принципе он рассмотрен - там большой спектр управлений, коллеги из разных отраслей законопроект анализировали, смотрели. Безусловно, есть дополнительные предложения и замечания, но что важно - в общем-то, законопроект концептуально поддержан всеми управлениями Администрации президента РФ, которые его рассматривали", - сказал Костин.

"Позиция соответствующая государственно-правовым управлением в Государственную думу направлена", - добавил он.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин. Как следует из пояснительной записки, документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов.

В частности, молодежная политика определена в нем как "сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан".