Эксперт: люди со слабой иммунной системой могут вновь заразиться коронавирусом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко, но при ослабленной иммунной системе оно возможно. Об этом сообщил ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Повторное заражение - это явление очень редкое, и связано оно, как правило, с индивидуальными особенностями иммунной системы человека. То есть если иммунная система, например, ослаблена, то может не сформироваться защитный иммунитет и, соответственно, возникнет возможный риск повторного заражения. По сути, такое может быть, но очень редко бывает ввиду индивидуальных особенностей организма", - сказал собеседник агентства.

Чуланов отметил, что организм от инфекции защищают не только антитела - существует не только гуморальный иммунитет (ответ организма с помощью иммуноглобулинов), но и клеточный.

В понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что повторно заразился коронавирусом. Его доставили в Москву для дополнительного обследования. Ранее сообщалось, что глава республики перенес инфекцию в легкой форме и был выписан в начале июня.