{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: люди со слабой иммунной системой могут вновь заразиться коронавирусом

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов также отметил, что организм от инфекции защищают не только антитела

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко, но при ослабленной иммунной системе оно возможно. Об этом сообщил ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Повторное заражение - это явление очень редкое, и связано оно, как правило, с индивидуальными особенностями иммунной системы человека. То есть если иммунная система, например, ослаблена, то может не сформироваться защитный иммунитет и, соответственно, возникнет возможный риск повторного заражения. По сути, такое может быть, но очень редко бывает ввиду индивидуальных особенностей организма", - сказал собеседник агентства.

Чуланов отметил, что организм от инфекции защищают не только антитела - существует не только гуморальный иммунитет (ответ организма с помощью иммуноглобулинов), но и клеточный.

В понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что повторно заразился коронавирусом. Его доставили в Москву для дополнительного обследования. Ранее сообщалось, что глава республики перенес инфекцию в легкой форме и был выписан в начале июня.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Госпитализация Алексея Навального
Кремль пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с Навальным
Читать полностью