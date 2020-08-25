В Ивановских школах изменят продолжительность уроков

ТАСС, 25 августа. Руководители школ Ивановской области изменят продолжительность уроков и порядок выхода детей на перемены и в столовую, чтобы максимально разобщить учащихся и не допустить заражений коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал журналистам во вторник во время онлайн-выступления глава управления Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник.

"У каждого класса будет свое расписание. Большой плюс для возможности регулирования потоков [учащихся] - это различная продолжительность занятий у каждого класса. У младших классов продолжительность урока составит от 35 до 45 минут. Имея запас 15 минут можно развести потоки, чтобы дети разных классов не соединялись в одну толпу в рекреации или в столовой", - сказал Колесник.

Он уточнил, что индивидуальное расписание классов позволит максимально разобщить потоки детей. "Разное время захода, выхода на перемены, различное время уроков, разное время прихода в столовую, все это позволит разобщить потоки максимально", - сказал Колесник.

По его словам, для профилактики распространения вируса школьникам будут мерить температуру, также родители будут сообщать о самочувствии детей. Кроме того, классы в обязательном порядке будут проветривать и дезинфицировать, будет обязательным использование антисептиков и средств индивидуальной защиты.

"Для детей обязательно использование средств индивидуальной защиты только в общественном транспорте, школьном автобусе. Средства защиты у педагогического состава обязательны для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Педагогическому составу более младшего возраста рекомендовано использовать средства защиты при контактах с коллегами, персоналом и родителями", - сказал Колесник.

За последние сутки в Ивановской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 7 175. Выздоровели 5 391 человек, 115 умерли.