МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кремль пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с Навальным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если будет установлен факт отравления каким-либо определенным веществом, это станет поводом для расследования. "Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования", - сказал он.

Кремль считает пустым шумом, к которому нельзя относиться серьезно, обвинения в адрес руководства РФ в якобы отравлении Алексея Навального, сообщил Песков. "Мы не можем относиться серьезно к этим <...> обвинениям (в отравлении Навального по указу властей - прим. ТАСС). Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля отметил, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, в заявлении немецкой клиники нет ничего нового. При этом Песков отметил, что вещество, приведшее к понижению холинэстеразы, до сих пор не установлено, в том числе в ФРГ.

Он заявил, что Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального.

Российские врачи выступают за обмен информацией и материалами с немецкими коллегами по ситуации с Навальным, добавил Песков.

Кремль считает неверным рассматривать версию отравления Навального как единственную.