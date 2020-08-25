{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школы Тверской области получили 30 автобусов

На их покупку из регионального бюджета выделили 74 млн рублей

ТАСС, 25 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник передал представителям районных школ ключи от 30 автобусов, на их приобретение из регионального бюджета выделили более 74 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Игорь Руденя вручил ключи от 30 новых школьных автобусов представителям городов и районов Тверской области. На приобретение автобусов из областного бюджета было направлено 74,1 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте.

Школьные автобусы ГАЗ Next, по данным пресс-службы, рассчитаны на 24 места, дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности, огнетушителями, аптечками, видеорегистраторами, тахографами и аппаратурой для подключения к ГЛОНАСС, проблесковыми маячками.

"Мы продолжаем нашу традицию вручения школьных автобусов, это важно для детей, которые учатся в сельских школах. Хотел бы поблагодарить президента РФ за поддержку, возможность приобретения новых автобусов. Работа по данному направлению будет продолжена", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Автобусы передали в 29 сельских школ Осташковского, Кашинского, Нелидовского, Лихославкого и других районов области. "В новом учебном году на занятия в Тверской области школьным транспортом будут доставляться 10730 учеников. Подвоз ребят будет осуществляться в 38 муниципальных образованиях по 622 школьным маршрутам общей протяженностью более 51,8 км", - добавили в пресс-службе.

Всего региональный школьный автопарк состоит из 424 автобусов, 179 из них купили после 2017 года, обновлено более 40% техники.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
На довыборах депутатов в Москве апробируют электронный реестр избирателей
Технологию электронного реестра должна защитить избирательную систему от попыток двойного голосования
Читать полностью