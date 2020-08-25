МВД считает, что участники АУЕ могут стать "боевой единицей для протестных акций"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Участники экстремистских молодежных группировок, таких как АУЕ, могут стать боевой единицей для проведения митингов и массовых беспорядков. Об сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.

"Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления", - сказал он во вторник, выступая в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

Он отметил, что МВД принимает все необходимые меры для борьбы с негативными проявлениями в молодежной среде. "Одной из приоритетных задач было признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ. Также по работе скажу, что министерством проводятся профилактическое мероприятие "Твой выбор", оно ежегодное и направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе в экстремистскую деятельность", - отметил Кравчук. По его словам, широкий спектр пропагандисткой работы сотрудниками полиции проводится и в учебных заведениях.

17 августа этого года Верховный суд России признал общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией.