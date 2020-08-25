Директор Федеральной службы судебных приставов доложит Путину о реформировании в ведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит во вторник с директором Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрием Аристовым реформу ведомства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин специально запросил доклад, потому что в ведомстве сейчас идет реформа, - подчеркнул он. - Поскольку ведомство весьма важное и играет значимую роль в жизни страны, президент захотел заслушать доклад о том, как продвигается эта реформа и как работает ведомство".

Говоря о графике Путина на 26 августа, представитель Кремля отметил, что в этот день глава государства проведет в режиме видео-конференц-связи совещание с членами правительства.

Согласно принятому в октябре прошлого года закону "Об органах принудительного исполнения", судебным приставам был придан статус правоохранительных органов, включая повышение социальных гарантий. Большая часть должностей в ФССП предусматривает и специальные звания (от прапорщиков до генералов внутренней службы). Как ранее заявлял Аристов, служба приставов шла к этому долгие годы с учетом выполняемых ею правоохранительных функций (охрана судов, принудительное исполнение решений судов, включая выдворение за рубеж, проведение дознания, расследование уголовных дел по подследственным приставам статьям УК РФ).