Мурашко сообщил, что медики в школах будут заниматься профилактикой коронавируса

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Медицинские работники с началом учебного года будут больше внимания уделять профилактике распространения инфекций в школах, в том числе коронавирусной. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

"Две недели медицинские работники будут обязательно находиться в организациях для того, чтобы помочь персоналу на новых уже условиях, отслеживать и работать с детьми, приходящими в школу, для того, чтобы профилактировать занос инфекции в учреждение", - сказал он.