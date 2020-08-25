Линейки для школьников в Ленинградской области пройдут в обычном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение провести День знаний для школьников в привычном формате, сообщил во вторник на заседании областного педагогического совета губернатор региона Александр Дрозденко.

"Я очень надеюсь, что мы проведем 1 сентября активно, торжественно и максимально приближенно к старому, традиционному формату 1 сентября. Мы уже приняли решение, что в зеленой зоне (районы с наиболее благополучной эпидситуацией - прим. ТАСС) мы проведем линейки 1 сентября без каких-либо ограничений, <…> я думаю, мы все согласования получим. В желтой зоне будут ограничения абсолютно незначительные", - сказал губернатор.

По последним данным, в Ленинградской области больше не осталось районов, находящихся в красной зоне с самой напряженной эпидемиологической обстановкой. Примерно половина районов находятся в зеленой зоне и половина в желтой.

В соседнем Санкт-Петербурге линейки пройдут только для первоклассников и выпускников.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации "Об организации работы общеобразовательных организаций", согласно которым российские школы в новом учебном году должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, а в столовую пускать по особому графику.