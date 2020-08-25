{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко: подтверждения данных, что глава Тувы заразился коронавирусом повторно, пока нет

24 августа Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета выявили инфекцию, сообщил, что вновь заразился ей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у Минздрава пока нет сведений, подтверждающих, что глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом повторно.

"У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание", - сказал Мурашко журналистам во вторник во время рабочей поездки в Калужскую область.

В понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. По его словам, сейчас болезнь протекает не так, чем в первый раз. Чиновник пожаловался на очень сильные головные боли.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов во вторник сообщил ТАСС, что повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко, но при ослабленной иммунной системе оно возможно. 

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичМурашко, Михаил АльбертовичТываПандемия COVID-19
На довыборах депутатов в Москве апробируют электронный реестр избирателей
Технологию электронного реестра должна защитить избирательную систему от попыток двойного голосования
Читать полностью