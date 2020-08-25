Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V"

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Россия направила Белоруссии необходимые документы для проведения совместного исследования вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом во вторник сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований", - сказал министр во время рабочей поездки в Калужскую область.

Ранее белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний препарата. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что главы государств обсуждали участие Белоруссии в исследованиях.