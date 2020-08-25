Кабмин представит предложения о финансировании в 2021-2023 годах медпомощи онкобольным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о финансировании в 2021-2023 годах мероприятий, связанных с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 августа 2020 года, опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Представить предложения о финансировании в полном объеме в 2021-2023 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, связанных с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в тексте поручений.

Из документа следует, что бюджетные средства будут выделены на централизованную закупку лекарственных средств для лечения таких заболеваний как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов, апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), состояние после трансплантации органов и (или) тканей, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С.

Также правительству необходимо до 10 сентября 2020 года представить предложения о порядке осуществления доплат к зарплате медиков и социальных работников за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, правительству поручено компенсировать из федерального бюджета медицинским организациям расходы, связанные с работой с пациентами с коронавирусной инфекцией, включая расходы на лечение больных, тестирование пациентов, а также обеспечить "компенсацию выпадающих доходов медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти".