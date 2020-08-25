Кинотеатрам в Нижегородской области разрешили возобновить работу

ТАСС, 25 августа. Работу кинотеатров, приостановленную из-за пандемии коронавируса, разрешили возобновить в Нижегородской области с 25 августа. Соответствующие изменения во вторник внес в указ о режиме повышенной готовности глава региона Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

При этом кинотеатры должны соблюдать требования: в зале должно быть заполнено не более 30% мест, зрители должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и носить маски, запрещается принимать пищу во время киносеанса. В залах должны быть установлены бактерицидные облучатели, между сеансами в залах будет проходить дезинфекция.

"Мы продолжаем расширять возможности второго этапа снятия ограничений и раздвигать его рамки, принимая тактические решения. Чем стабильнее ситуация с заболеваемостью и чем увереннее чувствует себя региональная система здравоохранения, тем больше появляется пространства для маневра", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В Нижегородской области, по данным на 25 августа, подтверждено 26 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 910 пациентов выписаны после выздоровления, 451 человек умер.