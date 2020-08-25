Умер бывший солист балета и педагог Большого театра Владимир Никонов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бывший солист балета Большого театра России, педагог, народный артист РСФСР Владимир Никонов умер во вторник в Москве на 83-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957 по 1978-й - солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов", - говорится в сообщении.

О том, что Никонов госпитализирован стало известно 3 августа. По данным ТАСС, он поступил в больницу с пневмонией.

Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище (сейчас - Московская государственная академия хореографии), был солистом балета Большого театра в период с 1957 по 1978 год, затем преподавал в Московском хореографическом училище. С 1978 года - педагог-репетитор Большого театра. Среди его учеников - десятки известных артистов, в том числе Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Юрий Посохов, Давид Мотта Соарес, Денис Матвиенко.