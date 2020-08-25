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Пандемия COVID-19

Эксперт считает маловероятным появление хронической формы COVID-19

Ранее главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно, если у человека ослаблена иммунная система

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты до сих пор не зарегистрировали ни одного случая перехода коронавирусной инфекции в хроническую форму, и в дальнейшем такое развитие заболевание маловероятно. Об этом сообщил ТАСС во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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"До сегодняшнего момента с периода появления этой инфекции ни одной хронической формы выявлено не было. В принципе это, скорее всего, невозможно, потому что это РНК-содержащий вирус, который не имеет никакого "резервуара" в организме (для сохранения на долгое время - прим. ТАСС). Теоретически это очень маловероятно, потому что в жизненном цикле вируса нет таких форм, которые бы сохранялись длительно в организме и могли провоцировать развитие хронических форм", - сказал собеседник агентства.

Ранее Чуланов заявил ТАСС, что повторное заражение коронавирусом возможно, если у человека ослаблена иммунная система, однако является редким событием.

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