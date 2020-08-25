Песков не знает, собираются ли Путин или Лукашенко испытывать вакцину от коронавируса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, планируют ли российский лидер Владимир Путин или его белорусский коллега Александр Лукашенко участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Я не могу вам сказать, я просто не располагаю такой информацией", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов во вторник, комментируя итоги прошедшего в понедельник телефонного разговора Путина и Лукашенко.

Как подчеркнул Песков, в ходе беседы лидеров было подтверждено, что в Белоруссии на добровольной основе будет проводиться тестирование российской вакцины.

Как ранее сообщило белорусское информационное агентство БелТА, во время разговора лидеры двух государств договорились о том, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний этой вакцины.