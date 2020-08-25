В Архангельске переселенцы из аварийного жилья получили ключи от десяти новых квартир

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Ключи от десяти новых квартир в Архангельской области сегодня получили семьи, ранее проживавшие в аварийных домах. В церемонии вручения приняли участие врио губернатора региона Александр Цыбульский и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Мы посмотрели дом, в который переселяются сегодня жители, кто уже получил новые квартиры, из аварийных домов. Дом достаточно качественный, мне понравился, поэтому уверен, что программу совместно с региональным правительством Архангельской области, с муниципалитетом, мы отработаем в сроки и качественно", - сказал Якушев.

По его словам, Архангельская область входит в число регионов, где новым жильем предстоит обеспечить достаточно большое количество людей. Осложняет ситуацию и тот факт, что число домов, признанных аварийными, постоянно растет.

"Мы видим, что в этих домах практически сегодня граждане проживать уже не могут. <...> Граждан нужно переселить сегодня и найти возможность, чтобы на тот период, пока они получат полноценное жилье, они могли достаточно комфортно проживать. И второй момент, естественно, и с помощью федерального центра, и за счет региональных ресурсов мы должны найти возможность, как расселить данные дома", - сказал Якушев.

Как отметил врио губернатора Александр Цыбульский, еще одной "чрезвычайной" проблемой для Архангельской области остаются дома, сошедшие со свай. По словам Цыбульского, по сути без крыши над головой остались сотни людей, что также требует срочного решения жилищного вопроса. Об этом врио руководителя региона уже сообщал президенту РФ Владимиру Путину в своем недавнем докладе, в ходе которого также обратился за финансовой помощью для строительства новых домов под расселение. Как отметил врио губернатора, вопрос о невозможности переселения таких людей в рамках действующих программ сегодня будет также обсуждаться на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ.

О программе

Региональная адресная программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" (федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"). Программой предусмотрено расселение 474,3 тыс. квадратных метров жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек.

В 2020 году в Архангельской области планируется переселить из аварийного жилищного фонда 2,12 тыс. человек, проживающих на площади 38,82 тыс. квадратных метров. Такие целевые показатели установлены соглашением между Минстроем РФ и Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.