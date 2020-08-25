Праздничные линейки отменили во всех школах Саратовской области 1 сентября

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки не станут проводить во всех школах Саратовской области 1 сентября в связи с пандемией коронавируса. При этом школьники с 1 сентября будут учиться очно, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"Торжественные линейки в традиционном формате отменены во всех школах в связи с пандемией. При этом ребят поприветствует классный руководитель, небольшое торжество и классный тематический час будет в каждом отдельном классе", - пояснила собеседница агентства, уточнив, что 1 сентября начнут учиться в очном формате.

Кроме того, в школах региона также будут соблюдены все санитарные нормы - дети будут обучаться в одном кабинете, без перехода из помещения в помещение. Кабинеты будут подвергаться санобработке.

По данным правительства региона, 1 сентября откроют свои двери 914 школ, за парты сядут 250 тысяч детей. Все учащиеся младших классов будут охвачены бесплатным горячим питанием, а это более 105 тысяч детей.