Путин поручил разработать поэтапный график организации горячего питания школьников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать поэтапный график реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания школьников. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 августа 2020 года, опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Разработать и утвердить поэтапный график реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования с разбивкой по субъектам Российской Федерации и общеобразовательным организациям, которые по состоянию на 15 августа 2020 года признаны Роспотребнадзором не готовыми к реализации указанных мероприятий", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - до 1 октября 2020 года.

Также правительству совместно с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах поручено осуществлять на постоянной основе мониторинг организации и обеспечения бесплатным горячим питанием школьников, в том числе в малокомплектных общеобразовательных организациях.

Доклад необходимо представить до 1 февраля 2021 года, далее - один раз в полгода.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере почти 22 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников. Новые правила предоставления субсидий помогут обеспечить возможность организовать горячее питание с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее. По его словам, до этого федеральную субсидию на эти цели могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки.