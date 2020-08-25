Кабмин определил исполнителя работ по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ определило предприятие "Федеральный экологический оператор" единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2149-р ФГУП "Федеральный экологический оператор" определен единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, работа над ликвидацией накопленного экологического вреда требует уникального опыта, компетенций, серьезной технической подготовки. "Поэтому на территории уже работают специалисты Минобороны, МЧС, Росатома. Некоторые опасные объекты на промышленной площадке требуют незамедлительной ликвидации. Большое внимание будет уделено безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита - системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг как на территории "Усольехимпрома", так и за ее пределами", - отметила она.

Ситуация с загрязнением

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промышленной площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промышленной площадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, предприятия "Федеральный экологический оператор", которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий.