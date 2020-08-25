Школы и вузы Нижегородской области начнут работу 1 сентября в очном формате

ТАСС, 25 августа. Образовательный процесс в детсадах, школах, техникумах и вузах Нижегородской области 1 сентября начнется в очной форме. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Начиная с 1 сентября, образовательный процесс в дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в вузах будет организован в очной форме, с возобновлением работы пищеблоков", - говорится в сообщении.

Учреждениям образования рекомендовано закрепить за каждым классом или группой отдельное помещение, минимизировать общение учащихся во время перемен и не допускать скопления учеников в холлах или при входе в классы. Педагоги должны обеспечить соблюдение учащимися социальной дистанции и масочного режима, коридоры и кабинеты должны периодически проветриваться.

Студенты вузов должны находиться на занятиях в масках, за исключением занятий спортом или творческих мероприятий. В то же время педагогам, детям дошкольного возраста, школьникам и учащимся техникумов и колледжей разрешено не использовать маски во время занятий.

"Была поставлена задача разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В Нижегородской области, по данным на 25 августа, подтверждено 26 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 910 пациентов выписаны после выздоровления, 451 человек умер.