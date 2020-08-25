МЧС разработало прибор для поиска людей под снежными лавинами на глубине 5 метров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России разработали прибор для поиска людей под снежными завалами на глубине 5 метров, аналогов ему в настоящее время нет в стране.

"Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса - метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров", - сообщили журналистам в институте.

В НИИ отметили, что в результате работы комплекса на мониторе у спасателей будет появляться радиоизображение структуры снежного покрова, которое даст информацию о том, находятся ли под снегом пострадавшие. "Чтобы прибор мог "просмотреть" территорию указанных размеров, потребуется не более 3 минут", - подчеркнули ученые.

По сравнению с теми способами, которые в настоящий момент применяются при поиске пострадавших в лавинах, параметры работы нового прибора значительно увеличивают шансы спасти человека. В частности, разработанный комплекс позволит находить людей, которые не оснащены никакими специальными маркерами. Также прибор обеспечит высокую достоверность поиска.

Новейшая разработка ученых МЧС России представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который продлится до 29 августа в парке "Патриот" в Московской области.