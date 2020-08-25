Дегтярев попросил кабмин поддержать проект развития сел Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил правительство РФ о поддержке проекта развития сел на севере региона. Об этом сообщила на своей странице в Instagram заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Вы знаете, что я регулярно провожу встречи с региональными командами. Очень важно лично услышать потребности субъектов и в некоторых случаях точечно решать проблемы. Буквально на днях с врио губернатора Михаилом Дегтяревым в числе прочих вопросов обсудила комплексное развитие сельских территорий Хабаровского края. <…> В ходе встречи [Дегтярев] попросил правительство поддержать проект комплексного развития сельской агломерации в составе Николаевского района", - написала Абрамченко.

Она уточнила, что в числе планируемых мероприятий в Николаевском районе - строительство Центра детского творчества, площадок для спортивных занятий, закупка школьных автобусов. "Вместе с Минсельхозом России изучим заявочную документацию проекта, чтобы в итоге тысячи детей смогли получить новый дом для творчества и развития!" - написала Абрамченко, добавив, что госпрограмма по развитию села призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением. По ее словам, это возможно благодаря созданию комфортной среды для жизни и работы через инфраструктурные объекты социальной сферы и промышленности.

Николаевский район располагается на северо-востоке Хабаровского края в низовьях реки Амур. Территория района вытянута вдоль берегов Сахалинского залива, Амурского лимана и пролива Невельского, он отнесен к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. В состав Николаевского района всходят 14 муниципальных образований, объединяющих 27 населенных пунктов, административным центром является Николаевск-на-Амуре. Население всего района составляет около 25,6 тыс. человек.