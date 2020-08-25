Минприроды и РЖД договорились о мерах сохранения экологии Байкальской природной территории

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о реализации экологических мер, направленных, в том числе, на сохранение уникальной Байкальской природной территории, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Документ предполагает организацию взаимодействия по вопросам экологического мониторинга на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также развитие экологического туризма и экологического просвещения на особо охраняемых природных территориях федерального значения. В рамках соглашения стороны будут осуществлять обмен информацией, реализовывать совместные мероприятия экологической направленности.

Инициатива Минприроды России связана с принятием в июле 2020 года ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливающего особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Минприроды России будет отслеживать ситуацию со строительством и реконструкцией объектов на указанных территориях в части соблюдения норм законодательства об охране окружающей среды.

Декларация РЖД об охране экологии

Глава РЖД ранее подписал декларацию, согласно которой компания планирует проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды для сохранения экосистемы озера Байкал при развитии Восточного полигона. В пресс-службе РЖД в свою очередь сообщали ТАСС, что холдинг не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Развитие Восточного полигона железных дорог при этом предусматривает использование самого экологически чистого вида тяги - электрификацию линий БАМа, для чего также потребуется строительство тяговых подстанций и модернизация локомотивных депо. Представитель РЖД подчеркивал, что некоторые технологические железнодорожные объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (пять саженцев на каждое дерево), строительство очистных сооружений.

Новый закон для БАМа и Транссиба

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры - это автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, порты, аэродромы, линии связи. Основное положение закона, которое вызывает опасение экологов и населения, связано с тем, что он выводит строительство объектов Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ) из-под ряда экологических ограничений, в частности, допускает вырубку леса вблизи Байкала.