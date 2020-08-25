В РФ за три года приставы в судах выявили 1,3 млн боеприпасов, оружия и колющих предметов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Приставы в российских судах выявили за три года 1,3 млн запрещенных к проносу предметов, например, боеприпасов и оружия. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нами обеспечивается безопасность более 10,5 тыс. федеральных судов и судебных участков мировых судей. Мы выявили за три года 1 миллион 300 тысяч запрещенных к проносу предметов на стадии пропуска, - сказал Аристов. - Это и оружие, боеприпасы, колющие и режущие предметы".

Глава ФССП отметил, что приставов в судах обучают целому комплексу для выявления таких предметов, а также распространяют каталог со способами сокрытия их проноса. Приставы обеспечивают и безопасность непосредственно судебных заседаний - за три года удовлетворено 10 млн таких заявок.

"Также осуществляем принудительный привод лиц, которые не являются по вызову в суд, таких приводов был 1 миллион 800 тысяч. И оказываем содействие органам полиции, задерживаем лиц, находящихся в федеральном розыске, 39 тысяч задержаны, причем 3 тысячи за совершение преступлений тяжких и особо тяжких", - добавил Аристов.