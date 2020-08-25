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Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

По данным ФССП, проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суды по материалам проверок приставов оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нами проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]", - сказал Аристов.

Сейчас в России действует 321 организация профессиональных коллекторов, занесенных в госреестр, с учетом филиалов и подразделений их 800 в 59 субъектах.

Также в стране работают 1 606 микрофинансовых организаций, без учета их филиалов, которых приставы не контролируют. "Они не выполняют основной вид деятельности - взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля, - сказал глава ФССП. - Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года - 50% всех нарушений [совершено] именно микрофинансовыми организациями".

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