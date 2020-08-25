На Кубани аннулируют лицензию при подтверждении факта взимания платы за эвакуацию туристов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены аннулировать лицензию на перевозку у тех компаний, которые брали дополнительную плату за вывоз туристов из зоны лесных пожаров. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Эта информация есть, мы разбираемся. Когда они туда доставляли катера туристов, которые любят отдыхать в дикой природе, они с них деньги брали, а теперь, чтобы забрать, берут вдвое больше, чем брали, когда туда доставляли. <…> Если факт будет установлен, думаю, у тех, кто имеет лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом, лицензии будут аннулированы", - сказал он.

Кондратьев подчеркнул, что такие случаи недопустимы. "Мы разбираемся, и с точки зрения следствия. Если факты будут установлены, то виновные понесут наказание в рамках действующего законодательства", - отметил он.

По словам губернатора, речь идет как об уголовной, так и административной ответственности. Ранее в МЧС сообщали, что информация о взимании платы с туристов проверяется. Сообщалось, что из лесов Анапы было эвакуировано до тысячи человек. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений").

На территории Кубани с понедельника действуют 4 природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Площадь возгорания лесной подстилки в Новороссийске и Геленджике, как сообщалось ранее, достигла 30 га. Кроме того, в Туапсинском районе происходит горение на площади 5,2 га. Всего для ликвидации пожаров на территории региона привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 420 человек и 70 единиц техники, в том числе от МЧС России - 94 человека личного состава и 57 единиц техники.