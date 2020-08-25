В Тверской области 1 сентября пройдут уроки о 75-летии Победы, краеведении и безопасности

ТАСС, 25 августа. Правительство Тверской области на заседании во вторник решило провести 1 сентября во всех школах региона обязательных уроков на темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, истории региона и безопасности детей. Занятия пройдут в очном формате, при этом для начальных классов также проведут школьные линейки, сообщила пресс-служба облправительства.

"На заседании было принято решение о проведении 1 сентября трех обязательных уроков: посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "Моя Родина - Тверской край" и урок безопасности. Кроме того, в Тверской области увеличено время проведения месячника по безопасности дорожного движения. Занятия во всех муниципальных образованиях региона будут проходить два месяца", - говорится в сообщении на официальном сайте облправительства.

По данным пресс-службы, для учеников начальных классов 1 сентября с небольшой разницей во времени пройдут школьные линейки. Учебный год во всех школах предполагается провести в традиционном, очном формате, но с соблюдением комплексных мер безопасности. "На входе в учебные заведения ежедневно будут проводить утреннюю термометрию, а также расставят дозаторы с антисептическими растворами. Для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен индивидуальный кабинет для занятий", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Игорь Руденя на заседании правительства сообщил, что в 2020 году закупили 335,5 тыс. экземпляров учебников, каждое учебное заведение обеспечили ими на 100%. За последние четыре года на капремонт и укрепление материально-технической баз школ и детсадов региона направили свыше 3,8 млрд рублей. "В течение четырех лет комплексными работами по ремонту кровель, спортзалов и санузлов, замене оконных блоков и модернизации инженерных сетей охвачено более 490 дошкольных и общеобразовательных учреждений нашего региона", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Всего в учреждениях образования Тверской области работают свыше 18,6 тыс. педагогов, 129 молодых специалистов трудоустроены в 2020 году, около 7,2 тыс. учителей получат выплаты в размере 5 тыс. рублей за классное руководство, добавили в пресс-службе.