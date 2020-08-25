В России за три года приставы нашли 516 детей, которых скрывали отцы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские приставы за три года разыскали в рамках судебных решений 516 детей и передали их матерям. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас есть такая специфическая функция, она очень важная, она вроде и невидимая, - это розыск и отобрание ребенка в рамках судебных решений. За три года 516 детей, скрываемых родителями, разыскали, передали в основном матерям для воспитания", - сказал глава службы.

Он отметил, что отцы, бывает, тщательно скрывают своих детей, что наносит им психологическую травму. Директор ФССП добавил, что ситуация с долгами по алиментам стабильно положительная. За три года число исполнительных производств снизилось лишь на 9%, остается 796 тыс. таких производств, но растет сумма задолженности. "За этот же период она, к сожалению, выросла на 18% и составляет в настоящее время 156 миллиардов рублей", - сказал Аристов.

Также приставами взыскиваются долги по зарплате - 47 млрд рублей за три года.