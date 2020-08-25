Центр медицинского туризма Хайнаня Лэчэн провел первую партнерскую конференцию

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. Центр международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао, расположенном в южной провинции КНР Хайнань, организовал первую конференцию с отраслевыми партнерами по сотрудничеству. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

В ходе мероприятия была создана Ассоциация содействия развитию медицины и здравоохранения зоны Лэчэн. Более 20 предприятий подписали контракты, направленные на продвижение этого международного хайнаньского кластера на более высокий уровень. Ассоциация планирует способствовать формированию на острове медицинского комплекса, предоставляющего услуги в сферах диагностики, терапии, косметологии и санаторного лечения.

Участники партнерской конференции Лэчэн также приняли проект по организации в регионах Китая выставочных залов, представляющих деятельность хайнаньской зоны медицинского туризма. В следующем году эти павильоны должны появиться не менее чем в 20 провинциях КНР, уточняет издание.

Кластер Лэчэн привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса. Так, например, Эдинбургский университет создал здесь центр терапии диабета и в ближайшее время начнет предоставлять широкий перечень услуг для лечения, а также профилактики данного заболевания.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане было принято в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. К 2025 году власти Китая намерены вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, в рамках этого проекта планируется создание передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.