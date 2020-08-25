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Пандемия COVID-19

Власти Испании привлекут военных для контроля за мерами по борьбе с COVID-19

В автономные сообщества направят две тысячи военных

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Испанские власти намерены привлечь армию для контроля за мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом во вторник на пресс-конференции объявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

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"Правительство собирается направить в автономные сообщества военных", - заявил он, уточнив, что речь идет о двух тыс. человек, которые будут следить за тем, чтобы граждане соблюдали карантинные меры. При этом Санчес не исключил, что их число может быть увеличено.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 405 тыс. заболевших. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Темпы распространения коронавируса в Испании снизились по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

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