Азербайджан рассмотрит покупку российской вакцины от коронавируса после оценки ВОЗ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины "Спутник V", в первую очередь со стороны ВОЗ", - сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство - участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.