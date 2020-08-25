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Пандемия COVID-19

Азербайджан рассмотрит покупку российской вакцины от коронавируса после оценки ВОЗ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что республика как государство - участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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"Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины "Спутник V", в первую очередь со стороны ВОЗ", - сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство - участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.

Теги
АзербайджанРоссияПандемия COVID-19
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