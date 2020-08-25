Британия начинает испытания вакцины от коронавируса. РФ проведет их вместе с Белоруссией

Речь идет о вакцине, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и о препарате от Центра им. Гамалеи Минздрава России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Великобритания начинает первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, Индия переходит ко второму, а Россия готовится приступить уже к третьему, который проведет совместно с Белоруссией.

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В первых двух случаях речь идет о вакцине, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, в последнем - о препарате от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ. Как подтвердил во вторник глава министерства Михаил Мурашко, Москва отправила в Минск необходимые для организации совместных исследований документы, а набор добровольцев для участия в российской части испытаний начнется уже на следующей неделе. В России исследуют и разработку AstraZeneca - компания 21 августа получила разрешение провести в стране третий этап испытаний своей вакцины. Первая пятерка Пока разрабатываются вакцины, новая инфекция продолжает распространяться по миру. В некоторых странах темпы ее распространения замедляются, в других, напротив, растут. В США, по-прежнему занимающих первое место по количеству инфицированных, число выявленных за сутки случаев в третий раз за последние дни оказалось меньше 40 тыс. В начале месяца в стране ежедневно выявляли в среднем по 60 тыс. заразившихся, а в середине июля показатель нередко превышал 70 тыс.

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