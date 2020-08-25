Британия начинает испытания вакцины от коронавируса. РФ проведет их вместе с Белоруссией

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Великобритания начинает первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, Индия переходит ко второму, а Россия готовится приступить уже к третьему, который проведет совместно с Белоруссией.
В первых двух случаях речь идет о вакцине, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, в последнем - о препарате от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ. Как подтвердил во вторник глава министерства Михаил Мурашко, Москва отправила в Минск необходимые для организации совместных исследований документы, а набор добровольцев для участия в российской части испытаний начнется уже на следующей неделе.
В России исследуют и разработку AstraZeneca - компания 21 августа получила разрешение провести в стране третий этап испытаний своей вакцины.
Первая пятерка
Пока разрабатываются вакцины, новая инфекция продолжает распространяться по миру. В некоторых странах темпы ее распространения замедляются, в других, напротив, растут.
В США, по-прежнему занимающих первое место по количеству инфицированных, число выявленных за сутки случаев в третий раз за последние дни оказалось меньше 40 тыс. В начале месяца в стране ежедневно выявляли в среднем по 60 тыс. заразившихся, а в середине июля показатель нередко превышал 70 тыс.
Во второй по числу случаев заражения Бразилии за сутки коронавирус подтвердили у 17,1 тыс. человек, хотя в субботу власти республики отчитались о выявлении 50 тыс. инфицированных. Это может быть связано с особенностями учета - в воскресенье и понедельник количество новых случаев в стране резко уменьшается.
Продолжает стремительно расти число заразившихся в Индии - за сутки оно возросло на 61 тыс. Уже три недели азиатская страна демонстрирует самые высокие темпы распространения коронавируса в мире. Пока она занимает третье место после США и Бразилии, но постепенно сокращает отрыв от последней.
В России, напротив, подтверждают все меньше случаев заражения - не более 5 тыс. в сутки в течение последних десяти дней. Схожая ситуация в ЮАР - в понедельник власти республики сообщили о менее чем 1,7 тыс. инфицированных, что стало минимум с начала июня.
Латинская Америка
Латиноамериканские страны занимают шестое, седьмое, восьмое и десятое места в мире по числу заразившихся коронавирусом - единственным представителем другого континента оказалась Испания.
Высокой остается заболеваемость в Перу, которая вскоре может обогнать ЮАР и выйти на пятое место, и Колумбии, где за последние сутки выявили 10,1 тыс. инфицированных. Последняя скоро может сместить с седьмой позиции Мексику - там, как отметил главный эпидемиолог местного Минздрава Хосе Луис Аломия, темпы распространения инфекции снижаются несколько недель подряд. За день в этой стране подтвердили чуть больше 3,5 тыс. случаев заражения - это минимум с середины июня.
В Чили, замыкающей первую десятку государств по числу инфицированных, суточный прирост стабильно держится на уровне немногим менее 2 тыс. случаев. Гораздо выше он в Аргентине - там за сутки выявили более 8,7 тыс. случаев, что стало максимумом с начала эпидемии в стране. Такими темпами Аргентина уже скоро может попасть в первую десятку.