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Сообщения о минировании детсадов в Хабаровске оказались ложными

Из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва из дошкольных учреждений эвакуировали около 14 тыс. детей и 2,7 тыс. сотрудников детсадов

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Сообщения о заложенных взрывных устройствах в детских садах Хабаровска не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Утром во вторник в Единую диспетчерскую службу Хабаровска поступили сообщения об угрозе взрыва в детских садах.

"Было эвакуировано около 14 тыс. детей и порядка 2,7 тыс. сотрудников детских садов. Угроза не подтвердилась", - сказал представитель администрации.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически поступают в разные учреждения городов Дальнего Востока, включая детские сады, школы, администрации, торговые центры, аэропорты. До сих пор они оказывались ложными.

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