Суд отклонил жалобу политика из Филиппин на изъятие его детей в рамках уголовного дела

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил жалобу вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро на изъятие его детей-близнецов, находящихся в подмосковной больнице, в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы филиппинского политика.

"Сегодня Басманный суд отказал отклонил нашу жалобу на изъятие у Кастро Фредениля Эрнаеса детей-близнецов , которые родила суррогатная мать. Суд считает, что не может вмешиваться в ход расследования, а значит дети останутся заложниками до конца следствия, если апелляция, кассация или ЕСПЧ не отменят", - рассказал защитник.

По его словам, защита намерена обжаловать решение в Мосгорсуде "о невозможности родителям Кастро увидеть своих детей". "Детдом ссылается на следствие, а следствие пишет, что устанавливаются родители и присылает в суд заверенные, не оспоренные свидетельства о рождении на детей, где указаны родителями Кастро", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России отклонил просьбу Кастро о проведении генетической экспертизы его близнецам, чтобы, по словам Трунова, подтвердить генетическое родство с детьми политика и его супругой Джейн Тан, которые являются гражданами Филиппин.

По словам Трунова, двое детей-близнецов филиппинского политика, являющиеся вещественным доказательством по уголовному делу, удерживаются более полугода месяцев в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики.

Объединенные дела

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе ГСУ СК по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.