Исследование: лишь 5% россиян знают, что такое АУЕ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян знают о существовании в РФ молодежных криминальных сообществ, но лишь 5% из них в курсе о движении АУЕ, которое Верховный суд РФ признал экстремистским. Это следует из результатов проведенного в 2020 году совместного исследования ВЦИОМ и Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), которые озвучил во вторник в Общественной палате РФ директор центра Денис Заварзин.

"72% респондентов информированы о существовании молодежных криминальных сообществ, однако практически половина из осведомленных (46%) не смогли назвать ничего конкретного о молодежных криминальных сообществах, 12% опрошенных связывают молодежные криминальные сообщества с наркоманией, воровством, бандитизмом, мошенничеством. Только 5% респондентов действительно сказали, что в курсе, что такое АУЕ", - сказал Заварзин.

По его словам, 49% опрошенных считают, что для пресечения распространения криминальных субкультур нужна организация досуга молодежи, 33% заявили о необходимости вести психологическую работу в школах, 27% респондентов уверены, что решение проблемы - в отслеживании и блокировке криминальных групп в социальных сетях.

"По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, на сегодняшний день в наиболее популярной среди молодежи российской социальной сети "ВКонтакте" установлено больше 233 тысяч профилей пользователей с признаками криминальных субкультур", - уточнил Заварзин.

В разговоре с ТАСС директор центра сообщил, что в опросе участвовали 1 600 россиян от 18 лет и старше. Автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" учреждена Росмолодежью по поручению президента РФ в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы защиты молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации. Центр выявляет контент, связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в молодежной среде.

Верховный суд РФ 17 августа этого года удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора и признал движение АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность. Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.