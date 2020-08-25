Псковская область разработала 60 туров в рамках программы туристического кешбэка

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты в сфере туризма Псковской области разработали 60 туров по территории региона, которые можно посетить по федеральной программе туристического кешбэка. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - с 15 августа.

"В программе по возврату денежных средств за туры по России от Псковской области участвуют четыре региональных туроператора. Около 60 туров по Псковской области можно приобрести в рамках программы с получением кешбэка. Туры в Псковскую область предлагают не только псковские, но и федеральные туроператоры", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, в семи классифицированных отелях и базах отдыха региона жители России могут провести отпуск и получить кешбэк. "Туристы из Сочи, Калининграда, Казани и Москвы уже купили туры в Псковскую область, - говорится в сообщении.

Власти Псковской области по итогам 2019 года зафиксировали рекордные показатели туристического потока в регион: он составил 430 тыс. человек. Этого удалось достичь за счет расширения географии железнодорожных и авиационных пассажирских перевозок. А объем налоговых отчислений в сфере туристической деятельности Псковской области впервые превысил отметку в 1 млрд рублей.

В прошлом году 10 храмов Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.