Жители дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, начали получать выплаты

"Всего от зарегистрированных на момент ЧП в доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле поступило 82 заявления на получение адресной социальной помощи. Выплаты уже получили 26 человек", - сообщили в пресс-службе.

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Жители дома в Ярославле, где произошел взрыв бытового газа, начали получать выплаты на первоочередные нужды. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ярославской области.

Там добавили, что количество людей, воспользовавшихся пунктом временного размещения (ПВР), увеличилось до 137, из их 36 - дети. "Сейчас нужно обеспечить комфортное пребывание жильцов дома в пункте временного размещения. Есть обращения от тех, кто живет в гостинице, что с них просят деньги за услуги прачечной и пользование парковкой, считаю это недопустимым. Вопрос должен быть решен - жители и так сейчас ограничены в средствах, потому и те подъемные, которые мы выделили для жильцов из наиболее пострадавших квартир, надо выплатить в кратчайшие сроки. Это поможет им купить необходимые бытовые принадлежности, так как попасть в свои квартиры они пока не могут", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Миронова.

Отмечается, что на месте постоянно дежурят медики, которые осматривают всех прибывающих и обеспечивают при необходимости лекарственными препаратами. Льготные категории граждан также обеспечили всеми жизненно важными препаратами. За последние сутки в медпункт обратились пять человек. В ближайшее время в ПВР начнут работу специалисты МФЦ и органов ЗАГС, которые помогут пострадавшим с восстановлением документов.

Похороны двух женщин и ребенка, погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме, прошли во вторник в Ярославле, сообщили ТАСС в мэрии города.

О взрыве

Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. метров, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повреждены 12 квартир, из них 6 уничтожены полностью. Три человека погибли, четверо пострадали. Поисково-спасательные работы завершили.

Из дома эвакуировали 210 человек, 14 спасли. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. В Ярославле объявили режим ЧС.