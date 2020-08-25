Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени В. П. Сербского для обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского", - сказал собеседник агентства.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года - в "Ведомостях", 18 мая 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает.