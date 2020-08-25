Болгария продлит режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца сентября

СОФИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет продлен в Болгарии до конца сентября. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов, отвечая на вопросы журналистов.

"Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет продлен до конца сентября. В среду в правительство будет внесен доклад с соответствующим предложением", - сообщил министр.

Ангелов отметил, что в последние две недели в стране отмечена устойчивая тенденция к снижению числа заболевших новым коронавирусом, а дополнительных противоэпидемиологических ограничений вводить не планируется.

За последние сутки болгарские врачи выявили 99 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 15 386. Отмечено рекордное количество умерших - 18, общее число летальных исходов составляет 563.

В настоящее время лечение в больницах проходят 714 заразившихся, состояние 65 из них оценивается как тяжелое. С начала эпидемии в стране выздоровели 10 497 пациентов. В больницах отмечена нехватка медицинского персонала, а среди медиков зафиксированы 845 случаев заболевания.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который будет продлен до конца августа. Жители обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.