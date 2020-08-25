Экс-главе Белорусского независимого профсоюза назначили штраф за участие в акции протеста

Кравцов: все регионы РФ готовы к учебному году с соблюдением требований Роспотребнадзора

По словам министра, удалось достичь компромисса с надзорным ведомством, в результате чего рекомендации Роспотребнадзора адаптировали для учебных заведений

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