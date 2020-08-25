Экс-главе Белорусского независимого профсоюза назначили штраф за участие в акции протеста

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Николай Зимин оштрафован за участие в незаконной акции протеста после выборов президента республики. Об этом во вторник сообщил стачком компании "Белоруськалий".
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"Суд Солигорского района вынес приговор экс-председателю БНП Николаю Зимину по статье 23.34 КоАП "Участие в несанкционированном мероприятии", - говорится в сообщении.
По данным стачкома, штраф Зимину составил 1 215 белорусских рублей (около $500).